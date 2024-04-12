Hercules TNI AU Terjunkan Bantuan di Gaza, Jenderal Agus: Bukti Kemampuan Diplomasi Militer di Internasional

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyambut kedatangan Hercules TNI AU C-130 J (A-1340) yang telah sukses membawa misi negara untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza, Palestina di Base Ops Lanud Halim Perdana Kusuma, Kamis, 11 April 2024.

Setelah melaksanakan misi bantuan kemanusiaan kurang lebih 14 hari terhitung tanggal 29 Maret 2024 Hercules TNI AU C-130 J (A-1340) berangkat menuju Jordania membawa bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza, Palestina, akhirnya kembali tiba di Tanah Air.

Kedatangan Hercules C 130 J (A-1340) dengan mission Commander Kolonel Pnb Noto Casnoto Danwing I Halim Perdanakusuma bersama 26 personel tiba dengan selamat di tanah air yang membawa misi bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza, Palestina dengan sandi “Solidarity Path Operation”.

“Partisipasi dalam "Solidarity Path Operation" merupakan pembuktian kemampuan TNI dalam interoperapibilitas dengan militer negara lain sekaligus sebagai keberhasilan dari kemampuan diplomasi militer di percaturan internasional" ujar Panglima TNI dikutip, Jumat (12/4/2024).

Panglima TNI juga menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan bantuan kemanusiaan dengan metode air drop terlaksana satu hari sebelum hari raya Idul Fitri.

“Hal ini merupakan momen yang tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna karena bermanfaat untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Palestina,” pungkasnya.