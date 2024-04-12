Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Catat! Ganjil Genap Arus Balik di Tol Trans Jawa Dimulai Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |06:13 WIB
Catat! Ganjil Genap Arus Balik di Tol Trans Jawa Dimulai Hari Ini
Polisi Kembali Berlakukan Ganjil Genap/Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA - Korlantas Polri kembali akan memberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap selama periode arus balik 12-16 April 2024. Kebijakan ini akan berlaku mulai KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 0 Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Diketahui, ganjil genap akan dimulai pada hari ini, 12 April 2024 sampai dengan 15 April 2024 mulai pukul 14.00-24.00 WIB. Sedangkan pada tanggal 16 April akan mulai diberlakukan pukul 08.00-24.00 WIB.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, menegaskan bahwa penerapan ganjil genap selama arus mudik hingga esok saat arus balik telah disosialisasikan secara masif. Utamanya melalui media massa dan media sosial Korlantas.

“Sudah sosialisasi kita ya, melalui temen-temen media, sosialisasikan informasikan,” tegas Aan di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cipali, Kamis (11/4/2024).

Aan mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi ganjil genap sejak sebulan sebelum dimulai arus mudik lebaran. “(Sosialisasi) itu sebulan sebelumnya sudah menginformasikan (ganji genap). Dan di media kita juga terus mensosialisasikan,” tuturnya.

Topik Artikel :
mudik Ganjil-Genap Mudik 2024
