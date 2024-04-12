Menko PMK Geram Banyak Pemudik Tak Disiplin di Pelabuhan Penyeberangan

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti perilaku pemudik yang tidak disiplin, khususnya yang melalui pelabuhan penyeberangan.

Muhadjir mengatakan masih ditemukan pemudik yang nekat datang ke pelabuhan, padahal belum memiliki tiket. Hal ini tentu sangat disayangkan, sebab dapat menghambat pergerakan lalu lintas di area pelabuhan.

“Saya berharap betul, kepada para pemudik yang akan kembali pada arus balik, terutama dari arah Bakauheni mohon untuk jangan datang sebelum membawa tiket. Dan gunakanlah tiket pada hari itu juga. Pasti bisa berangkat,” tegas Muhadjir di Kantor Jasa Marga KM 70, Cikampek, Jawa Barat, Kamis (11/4/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa arus balik Lebaran punya karakteristik yang berbeda dengan arus mudik.

Menurutnya, jika arus mudik gerakannya sentrifugal (menyebar), arus balik justru sentripetal alias mengerucut ke salah satu titik, yaitu ibukota dan sekitarnya. Pengelolaan arus balik tentu jauh lebih sulit dibanding saat arus mudik.