HOME NEWS NASIONAL

Duh! 4.027 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran, Terekam Kamera ETLE

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |09:24 WIB
Duh! 4.027 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran, Terekam Kamera ETLE
Ribuan Pemudik Melanggar Ganjil Genap/ Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Selama arus mudik Lebaran atau Idul Fitri 1445 H, kamera tilang elektronik (ETLE) telah mencapture pelanggar ganjil genap sebanyak 4.027 kendaraan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan, surat konfirmasi tilang akan dikirim setelah tanggal 16 April 2024.

“Penerapan ganjil genap yang tercapture dari kamera pengawas terdapat 4.027 yang melanggar ganjil genap dan sudah kita kirim surat konfirmasi setelah tanggal 16, ada 1.534 alamat yang sudah kita kirim, serta ada lima yang sudah konfirmasi online,” ungkap Aan di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cipali, Kamis (11/4/2024).

Sedangkan saat arus mudik 2024, Aan mengungkapkan arus mudik 2024 ini angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya, serta angka meninggal dunia juga mengalami penurunan.

“Selama arus mudik dari tanggal 4 sampai hari H lebaran untuk laka lantas ada penurunan secara nasional 12% turun dari 1.793 kasus menjadi 1581 kasus,” ujar Aan.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Lebaran 2024 mudik Mudik 2024
