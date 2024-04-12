Pastikan Contraflow Aman, Polri Tambah Reflektor dan Siagakan Petugas saat Arus Balik

JAKARTA - Menjelang arus balik lebaran 2024, Korlantas Polri telah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas dan pembatasan diantaranya Oneway, Contra flow, Ganjil Genap, Pembatasan kendaraan sumbu III dan Safety Car.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan akan melakukan oneway dari KM 414 Gate Tol Kalikangkung hingga KM 72 Tol Jakarta – Cikampek dan dilanjutkan rekayasa berupa contraflow hingga KM 47.

“Kemudian untuk rekayasa lalu lintas yang akan kita lakukan pada saat arus balik oneway dari KM 414 Kalikangkung sampai dengan KM 72 Jakarta – Cikampek setelah itu kita melakukan contra flow sampai dengan KM 47,” jelas Kakorlantas Polri di Kantor Jasa Marga KM 70, Kamis (11/4/2024)

Untuk penerapan ganjil genap tetap diberlakukan saat arus balik, serta pembatasan operasional sumbu III keatas juga akan diterapkan.

“Pembatasan barang juga tetap akan kita lakukan sampai dengan tanggal 16 kemudian ganjil genap juga akan dilakukan pada saat arus balik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kakorlantas juga akan memberikan reflektor dari arah contraflow yang semula satu bagian kini ada dua bagian saat arus balik. Sedangkan untuk jarak traffic cone akan diperdekat jarak 10 meter.

“Ada beberapa perbaikan terutama terkait dengan safety dengan keselamatan kita akan memberikan reflektor nanti dari arah contra flow maupun dari arah yang jalur seharusnya kalau kemarin hanya satu bagian ya nanti akan kasih dua bagian,” kata Aan.