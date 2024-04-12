Pelanggaran Lalu Lintas Arus Mudik Lebaran 2024 Turun

JAKARTA - Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso menyampaikan pelanggaran lalu lintas (lalin) arus mudik Lebaran 2024 menurun dibandingkan tahun lalu.

“Pengamanan arus mudik kemarin sampai dengan data laka dan pelanggaran hari ini masih terjadi penurunan dibandingkan tahun lalu,” ujar Slamet di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cipali, Kamis (11/4/2024).

Mengantisipasi pelaksanaan arus balik, Kepolisian terutama lalu lintas akan memastikan akan melaksanakan hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan pada Rapat Analisa dan Evaluasi Arus Mudik Lebaran Tahun 2024, di Kantor Jasa Marga KM 70.

“Antisipasi rencana pelaksanaan arus balik pengamanan dari kepolisian dalam hal ini lalu lintas kita pastikan evaluasi yang kurang kita tambahi, yang salah kita perbaiki, nanti bisa lebih baik untuk arus balik pada lebaran tahun ini,” tegas Slamet.

Slamet mengatakan cara bertindak untuk memperlancar arus lalu lintas juga sudah di terapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama, mulai dari pembatasan angkutan barang, rekayasa lalu lintas Contraflow, One Way dan Ganjil Genap.

“Kita sudah melaksanakan berbagai cara bertindak dari mulai SKB, rekayasa lalu lintas contraflow ada one way, dan pembatasan angkutan barang itu merupakan cara bertindak yang ada,” katanya.

Terkait dengan faktor terjadinya kecelakaan sudah dilakukan evaluasi, pengemudi yang melakukan perjalanan lebih dari 4 jam harus istirahat. “Pergunakan rest area untuk melakukan istirahat supaya tidak terjadi kelelahan dalam mengendara,” ungkap Slamet.