Cegah Macet Horor, Pemudik Diimbau Kembali Sebelum Puncak Arus Balik 2024

KARAWANG - Puncak arus balik lebaran 2024 diprediksi terjadi 13-15 April mendatang. Guna menghindari macet horor, pemudik diimbau untuk melakukan perjalanan pulang sebelum tanggal tersebut.

Hal ini disampaikan Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur usai menjalani rapat koordinasi bersama Korlantas Polri, Menteri Perhubungan (Menhub), dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Kamis 11 April 2024 kemarin.

Dalam pemaparannya, Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan realisasi volume lalu lintas masuk-keluar Jakarta pada 3 April hingga 11 April 2024 di 4 Gerbang Tol Utama (GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama, GT Ciawi, GT Cikupa) mencapai 1,5 juta kendaraan atau meningkat 45,6% terhadap normal dan meningkat 0,8% terhadap Lebaran 2023.

"Kami perkirakan hari ini (Kamis,red) masih sekitar 206 ribu kendaraan belum melakukan perjalanan mudik. Jumlah ini merupakan 11,7% dari total prediksi Jasa Marga terhadap kendaraan yang melewati empat gerbang tol utama. Nantinya total lalu lintas yang mudik ini akan kembali bersama-sama menuju Jabotabek dalam waktu yang cukup singkat pada periode arus balik yang diprediksi akan terjadi puncaknya pada hari Senin, 15 April 2024 mendatang," ujar Subakti dalam keterarang resminya belum lama ini.

Merujuk hal itu, Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah antisipasi pelayanan arus balik berdasarkan hasil evaluasi.

Tidak hanya pelayanan lalu lintas, pelayanan transaksi, pelayanan preservasi, atau pelayanan rest area, namun juga meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.

"Untuk memantau volume lalu lintas serta kapasitas maksimal yang dapat ditampung oleh jalan tol, Jasa Marga menggunakan teknologi Traffic Counting berbasis radar dan CCTV Analytic berbasis Artificial Intelligence (AI)," jelas Subakti.