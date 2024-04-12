Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korlantas Tunda Penerapan One Way GT Kalikangkung-Tol Cipali

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |10:56 WIB
Korlantas Tunda Penerapan One Way GT Kalikangkung-Tol Cipali
Tol Cipali (Foto: Cikal Bintang)
A
A
A

SUBANG - Korlantas Polri menunda skema satu arah atau one way dari GT Kalikangkung Km 414 hingga Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Km 72. Penundaan ini dikarenakan kendaraan yang melintas masih di bawah parameter pemberlakuan rekayasa lalu lintas.

"Sahabat lantas, pelaksanaan one way ditunda dari GT. Kalikangkung KM 414 s/d Tol Cipali KM 72 masih berlaku lalu lintas normal dua arah," tulis keterangan Korlantas Polri di akun media sosialnya (@NTMCLantasPolri), dikutip pada Jumat (12/4/2024).

"Kendaraan dari arah Semarang-Batang menuju arah Jakarta masih di bawah parameter pemberlakuan rekayasa lalu lintas," tambah keterangan itu.

Dengan demikian, para pengendara masih bisa melalui GT Kalikangkung-Tol Cipali seperti biasa. Meski begitu, Korlantas Polri juga mengimbau para pengendara untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.

Sebelumnya, skema one way direncanakan untuk mengurai kepadatan kendaraan dari GT Kalikangkung - Km 72 Tol Cipali. Skenario rekayasa lalin ini akan dimulai dari Km 414 Tol Semarang - Batang hingga Km 72 Tol Cipali pada hari ini, Jumat 12 April 2024 pukul 14.00 - 24.00 WIB.

Namun, skema rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional dan mengikuti diskresi dari pihak kepolisian. Adapun, Astra Infra Toll Road Cipali memprediksi puncak arus balik lebaran 2024 akan terjadi pada 14 dan 15 April 2024.

Sementara itu, pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di Km 102 Tol Cipali mendapati, arus lalu lintas memang masih lengang. Belum terlihat adanya kepadatan kendaraan dari Timur Pulau Jawa menuju Jakarta pada Jumat 12 April sekira pukul 10.30 WIB.

(Arief Setyadi )

      
