HOME NEWS NASIONAL

Proyeksi Titik Kemacetan saat Arus Balik Lebaran Berada di Km 66 Tol Japek

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |13:01 WIB
Proyeksi Titik Kemacetan saat Arus Balik Lebaran Berada di Km 66 Tol Japek
Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kepala Korlantas Polri, Aan Suhanan memproyeksikan salah satu titik kemacetan saat periode arus balik lebaran 2024 berada di KM 66 ruas tol Jakarta - Cikampek (Japek).

Aan menjelaskan Volume Capacity Ratio (VCR) alias rasio kapasitas tampung jalan dengan jumlah kendaraan bisa berada diangka 1,16 jika tanpa rekayasa lalu lintas. Sebab, di KM 66 ini menjadi titik pertemuan arus kendaraan dari Trans Jawa arah Fimur maupun kendaraan dari Bandung melalui tol Cipularang.

"Dilakukan rekayasa lalin pun masih ada di 0,9, akan kita kelola mudah mudahan bisa mengurangi VCR yang lebih ideal," ujar Aan dalam konferensi pers di Kantor Jasa Marga KM 70 tol Japek, Kamis (12/4/2024).

Adapun untuk mendukung kelancaran arus balik lebaran, pihak kepolisian telah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang di jalan tol. Seperti one way, ganjil genap, hingga contraflow.

Aan Suhanan mengatakan, rekayasa one way rencananya akak diberlakukan mulai dari KM 414 GT Kalikangkung hingga KM 72 ruas tol Cikopo - Palimanan yang rencananya diberlakukan mulai Jumat 12 April.

Selain itu, rekayasa lalin dilanjutkan untuk contaflow pada Ruas Jakarta - Cikampek mulai dari KM 72 sampai KM 36. Rencananya akan diberlakukan mulai Jumat 12 April 2024.

"Rekayasa lalin yang akan kita lakukan yaitu one way dari KM 414 sampai KM 72, setelah itu contra flow sampai KM 47, pembatasan berang tetap kita lakukan sampai tanggal 16, Gage akan tetap dilakukan saat arus balik," lanjut Aan.

1 2
      
