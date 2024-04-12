Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Istana Carikan Waktu Silaturahmi Presiden Jokowi ke Megawati

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |11:39 WIB
Istana Carikan Waktu Silaturahmi Presiden Jokowi ke Megawati
Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan di Istana Batu Tulis beberapa waktu silam (Foto: Dok)
JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa saat ini tengah mencarikan waktu yang tepat untuk menjadwalkan silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Presiden Kelima RI yang juga merupakan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mulanya menyatakan bahwa Presiden sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja. Apalagi, kata dia, dengan tokoh-tokoh Bangsa, seperti Megawati salah satunya.

"Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat," kata Ari kepada wartawan, Jumat (12/4/2024).

Dia mengisyaratkan jika silaturahmi Presiden Jokowi akan tetap direncanakan di Bulan Syawal atau masih dalam suasana perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Lagian ini masih di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi diketahui belum sowan atau halalbihalal ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada momen Idul Fitri 1445 H. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, kunjungan ini hanya soal waktu.

“Kenapa tahun ini presiden tidak melakukan kunjungan silaturahmi atau halalbihalal dengan Bu Mega? Jawaban saya satu. Ini soal waktu,” ujar Ngabalin, Kamis 11 April 2024.

(Arief Setyadi )

      
