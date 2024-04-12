Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Hujan Angin Disertai Petir Intai Jakarta Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |05:01 WIB
Waspada! Hujan Angin Disertai Petir Intai Jakarta Hari Ini
Ilustrasi hujan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cuaca Jakarta pada H+2 Lebaran nampaknya kurang bersahabat. Pada hari ini, Jumat (12/4/2024), hujan angin disertai petir diprediksi bakal menerjang Jakarta.

Melansir dari laman BMKG, hujan diprediksi akan mengguyur Jakarta sejak dini hari. Di wilayah Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu hujan petir.

Sementara daerah lainnya, seperti Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur hujan ringan. Meski, pada pagi hari diprediksi berawan, namun tak bertahan lama karena pada siang hujan akan kembali mengguyur.

Menurut ramalan BMKG, daerah Jakarta Barat, Pusat, Utara akan hujan ringan, sedangkan Kepulauan Seribu berawan. 

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jaksel dan Jaktim pada soren hari, serta di wilayah Jakut, Jakbar dan Kep Seribu pada dini hari," tulis BMKG.

Pada malam hari, cuaca Jakarta bakal cerah berawan, berawan tebal, dan berawan. Adapun suhu pada hari ini, ada di kisaran 24-32 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya kisaran 70-100 persen.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178133/hujan-RrQ2_large.jpg
Ramalan Cuaca: Hujan Guyur Jakarta Siang hingga Malam Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177036/hujan-9CXn_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807/cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176328/hujan-fNd6_large.jpg
Sejumlah Wilayah Jakarta Diguyur Hujan dengan Intensitas Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/338/3173621/cuaca-umLW_large.jpg
Waspada! Jabodetabek Diguyur Hujan Sedang-Lebat 1-2 Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172529/cuaca-l26G_large.jpg
BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement