Waspada! Hujan Angin Disertai Petir Intai Jakarta Hari Ini

JAKARTA - Cuaca Jakarta pada H+2 Lebaran nampaknya kurang bersahabat. Pada hari ini, Jumat (12/4/2024), hujan angin disertai petir diprediksi bakal menerjang Jakarta.

Melansir dari laman BMKG, hujan diprediksi akan mengguyur Jakarta sejak dini hari. Di wilayah Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu hujan petir.

Sementara daerah lainnya, seperti Jakarta Pusat, Selatan, dan Timur hujan ringan. Meski, pada pagi hari diprediksi berawan, namun tak bertahan lama karena pada siang hujan akan kembali mengguyur.

Menurut ramalan BMKG, daerah Jakarta Barat, Pusat, Utara akan hujan ringan, sedangkan Kepulauan Seribu berawan.

"Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Jaksel dan Jaktim pada soren hari, serta di wilayah Jakut, Jakbar dan Kep Seribu pada dini hari," tulis BMKG.

Pada malam hari, cuaca Jakarta bakal cerah berawan, berawan tebal, dan berawan. Adapun suhu pada hari ini, ada di kisaran 24-32 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya kisaran 70-100 persen.

(Arief Setyadi )