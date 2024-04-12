Hari Ketiga Lebaran Kawasan Puncak Macet Parah, Polisi Berlakukan Ganjil Genap dan Oneway

PUNCAK - Memasuki hari ketiga libur lebaran tahun 2024, arus lalu lintas di Kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat, semakin padat.

Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas , berupa ganjil genap dan satu arah dari Jakarta menuju Puncak.

Pantauan di lokasi, Jumat (12/4/2024), di hari ketiga libur lebaran terpantau arus laku lintas di Simpang Gadog, arah Puncak satu arah, seiring dengan masing banyaknya warga yang mengisi liburan, serta ingin bersilaturahmi dengan sanak keluarga.

Jalur Puncak ini merupakan wilayah perlintasan untuk masyarakat yang hendak mudik lebaran di kawasan Cianjur, Bandung dan sekitarnya. Selain pemudik, kawasan wisata Puncak ini juga masih menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan.

Tingginya volume kendaraan di kawasan Puncak, membuat antrian panjang di Simpang Gadog hingga Pasir Angin dan Megamendung.