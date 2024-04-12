26.920 Kendaraan Tercatat Melintasi Jalur Puncak Bogor

BOGOR - Volume kendaraan yang melintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada hari ketiga Lebaran mengalami peningkatan. Tercatat, 26.920 kendaraan yang sudah melintasi kawasan wisata tersebut terhitung sejak pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB.

"Sampai jam 9 pagi ini, sudah 26.920 kendaraan melintas di Jalur Puncak," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Jumat (12/4/2024).

Adapun rinciannya 14.758 kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak baik roda empat, roda dua, bus dan truk. Kemudian, 12.162 kendaraan dari arah sebaliknya yakni Puncak menunu Jakarta.

"Arus kendaraan yang menuju Puncak memang sudah cukup terlihat peningkatan jumlah kendaraannya dari pada hari kemarin H+1," ungkapnya.

Diprediksi, puncak arus wisata di Jalur Puncak terjadi pada 13-14 April 2023. Hal itu akan berbarengan dengan kendaraan arus balik pemudik lokal.

"Untuk puncaknya nanti diperkirakan di hari Sabtu dan Minggu, baik arus wisata dan arus silaturahmi bertemu dengan arus balik mudik," pungkasnya.

Sementara itu, pantauan MNC Portal di Simpang Gadog kondisi lalu lintas di Jalur Puncak hingga pukul 10.20 WIB masih diberlakukan satu arah atau oneway menuju Puncak. Terlihat kendaraan yang melintas masih didominasi roda empat dan roda dua.

(Arief Setyadi )