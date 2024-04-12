Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Maling Beraksi saat Libur Lebaran, Ditangkap Warga saat Kabur Lewat Atap Rumah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |13:18 WIB
Viral! Maling Beraksi saat Libur Lebaran, Ditangkap Warga saat Kabur Lewat Atap Rumah
Maling Ditangkap Warga/Tangkapan layar media sosial
BEKASI - Seorang maling berinisial PA berhasil diamankan warga setelah melakukan pencurian di Jalan Wijaya Kusuma 3, Perumnas 1, Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Pelaku sempat mencoba kabur dengan cara bersembunyi dan kabur melalui atap rumah warga sekitar.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Muhammad Firdaus mengatakan PA menjalankan aksinya pada Kamis (11/4) dini hari pukul 02.00 WIB. Pelaku saat itu telah mengincar salah satu rumah di kawasan itu.

"Pelaku memanjat tembok rumah kontrakan melalui tanggal besi kemudian naik ke atap rumah warga menuju rumah korban,” kata Firdaus saat dikonfirmasi, Jumat (12/4/2024).

“Setelah sampai di rumah korban, pelaku masuk ke dalam lantai dua rumah korban dengan cara membuka jendela yang tidak terkunci,"sambungnya.

Pelaku, kata dia, langsung bergerilya mencari barang-barang berharga di rumah itu dengan mencari di kamar korban. Pada saat yang bersamaan pelaku juga menemukan bahwa terdapat korban yang tengah tertidur, namun hal itu tidak mengurungkan niatnya mencuri.

"Pada saat pelaku mengambil handphone dan kardusnya, korban terbangun dan berteriak," tambah Firdaus.

Seketika itu juga, PA langsung melarikan diri dengan membawa barang hasil curiannya melaui rute jalan masuk.

