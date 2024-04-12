Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tabung Gas Meledak di Cisarua, 3 Orang Jadi Korban

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |18:28 WIB
Tabung Gas Meledak di Cisarua, 3 Orang Jadi Korban
A
A
A

BOGOR - Tabung gas elpiji ukuran 12 kilogram meledak di wilayah Kampung Gandamanah, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Tiga orang memgalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 07.30 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima polisi, diketahui pemilik rumah berinisial PH meminta bantuan kepada suaminya S untuk memasang tabung gas 12 kilogram berwarna pink untuk mesin pengering pakaian.

"S membantu korban PH untuk memasangkan gas 12 kilogram ke mesin dryer karena sebelumnya terjadi kebocoran," kata Eddy, Jumat (12/4/2024).

Setelah terpasang, korban S langsung menyalakan mesin dryer sehingga pemantik mesin menyala. Seketika menyambar gas yang sudah bocor terlebih dahulu mengakibatkan terjadinya ledakan.

"Terkena (ledakan) korban S, PH, dan putranya P berumur 2 tahun yang sedang digendong," jelasnya.

Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ketiga korban untuk dilarikan ke RSPG Cisarua. Hasil pemeriksaan dokter ke tiga korban mengalami luka bakar sekitar 70 persen dan masih ditangani secara intensif di ruang IGD.

"Semua korban sudah dalam penanganan tim medis rumah sakit , dimana lokasi TKP sudah dipasang garis polisi dan situasi kondusif," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
