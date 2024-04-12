Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Terguling di Tol JORR Km 15+900 B, Lalin Tersendat

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |18:54 WIB
Truk Terguling di Tol JORR Km 15+900 B, Lalin Tersendat
Truk terguling di Tol JORR (Foto: TMC Polda Metro Jaya)
A
A
A

JAKARTA - Kecelakaan antara truk dan taksi terjadi di ruas Tol JORR KM 15+900 B, akibatnya arus lalu lintas (lalin) di sekitar lokasi kejadian tersendat.

"Terjadi kecelakaan antara sebuah kendaraan truk dengan mobil taksi minibus di Ruas Tol JORR KM 15+900 B," tulis akun X resmi @TMCPoldametro, Jumat (12/4/2024).

Belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa tersebut. Namun, saat ini, petugas kepolisian tengah menangani kecelakaan yang membuat truk terguling.

"Untuk saat ini, sedang dalam penanganan oleh petugas, situasi arus lalu lintas terpantau cukup tersendat," katanya.

Terlihat, salah satu pengendara yang kebetulan melintas juga mengaku bahwa laku kendaraannya sempat lebih pelan.

"Iyaa kirain tadi macet ternyata karena ini. abis itu langsung lancar lagi. semoga tidak ada korban jiwa," kata akun X @*a*m**c*

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement