Truk Terguling di Tol JORR Km 15+900 B, Lalin Tersendat

JAKARTA - Kecelakaan antara truk dan taksi terjadi di ruas Tol JORR KM 15+900 B, akibatnya arus lalu lintas (lalin) di sekitar lokasi kejadian tersendat.

"Terjadi kecelakaan antara sebuah kendaraan truk dengan mobil taksi minibus di Ruas Tol JORR KM 15+900 B," tulis akun X resmi @TMCPoldametro, Jumat (12/4/2024).

Belum diketahui apakah ada korban jiwa maupun luka-luka akibat peristiwa tersebut. Namun, saat ini, petugas kepolisian tengah menangani kecelakaan yang membuat truk terguling.

"Untuk saat ini, sedang dalam penanganan oleh petugas, situasi arus lalu lintas terpantau cukup tersendat," katanya.

Terlihat, salah satu pengendara yang kebetulan melintas juga mengaku bahwa laku kendaraannya sempat lebih pelan.

"Iyaa kirain tadi macet ternyata karena ini. abis itu langsung lancar lagi. semoga tidak ada korban jiwa," kata akun X @*a*m**c*

(Arief Setyadi )