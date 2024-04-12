7 Jam Oneway Arah Jakarta, Lalin Jalur Puncak Bogor Malam Ini Kembali Normal Dua Arah

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor malam ini sudah normal dua arah. Kendaraan menuju Puncak yang sempat tertahan selama sekitar 7 jam karena proses oneway menuju Jakarta sejak siang tadi sudah dapat kembali bisa melintas.

"Dari kawasan Puncak hari ini pukul 19.00 WIB kawasan wisata Puncak sudah dinormalkan dua arah sejak diberikan fasilitas oneway bagi masyarakat yang bergerak dari arah Puncak menuju ke Gadog dari pukul 11.30 WIB siang tadi," kata Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jumat (12/4/2024).

Kata dia, volume kendaraan yang melintasi Jalur Puncak pada hari ini memang mengalami peningkatan. Karena, terjadi pertemuan arus wisata dengan arus balik mudik Lebaran.

"Pengaturan oneway dari arah Puncak mengarah ke Gadog lebih lama dari biasanya terkait karena kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak ini meningkat kendaraan yang akan turun ke arah Gadog. Kita memantau hingga perbatasan cmCianjur kendaraan tetap berduyun-duyun akan melintas di kawasan Puncak. Ini adalah pertemuan atau gabungan antara yang akan kembali dari kawasan wisata Puncak dengan masyarakat yang akan kembali ke daerah Jakarta yang tadinya sudah mudik ke wilayah Cianjur dan sekitarnya," bebernya.

Tercatat, tambah Edwin, terdapat sekitar 80.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak dan arah sebaliknya Puncak menuju Jakarta. Petugas terus bersiaga di kawasan wisata tersebut untuk mengamankan arus lalu lintas.