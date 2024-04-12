Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Jam Oneway Arah Jakarta, Lalin Jalur Puncak Bogor Malam Ini Kembali Normal Dua Arah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |19:53 WIB
7 Jam Oneway Arah Jakarta, Lalin Jalur Puncak Bogor Malam Ini Kembali Normal Dua Arah
A
A
A

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor malam ini sudah normal dua arah. Kendaraan menuju Puncak yang sempat tertahan selama sekitar 7 jam karena proses oneway menuju Jakarta sejak siang tadi sudah dapat kembali bisa melintas.

"Dari kawasan Puncak hari ini pukul 19.00 WIB kawasan wisata Puncak sudah dinormalkan dua arah sejak diberikan fasilitas oneway bagi masyarakat yang bergerak dari arah Puncak menuju ke Gadog dari pukul 11.30 WIB siang tadi," kata Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jumat (12/4/2024).

Kata dia, volume kendaraan yang melintasi Jalur Puncak pada hari ini memang mengalami peningkatan. Karena, terjadi pertemuan arus wisata dengan arus balik mudik Lebaran.

"Pengaturan oneway dari arah Puncak mengarah ke Gadog lebih lama dari biasanya terkait karena kepadatan arus lalu lintas di kawasan Puncak ini meningkat kendaraan yang akan turun ke arah Gadog. Kita memantau hingga perbatasan cmCianjur kendaraan tetap berduyun-duyun akan melintas di kawasan Puncak. Ini adalah pertemuan atau gabungan antara yang akan kembali dari kawasan wisata Puncak dengan masyarakat yang akan kembali ke daerah Jakarta yang tadinya sudah mudik ke wilayah Cianjur dan sekitarnya," bebernya.

Tercatat, tambah Edwin, terdapat sekitar 80.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Puncak dan arah sebaliknya Puncak menuju Jakarta. Petugas terus bersiaga di kawasan wisata tersebut untuk mengamankan arus lalu lintas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
bogor Libur Lebaran jalur puncak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3170957//mayat-2SYd_large.jpg
Warga Hilang di Curug Ciparay Ditemukan Tewas Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170488//kecelakaan-agjv_large.jpg
Dua Kecelakaan Terjadi di Bogor Pagi Ini, Satu Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168296//bangunan_ambruk-CVRc_large.jpg
Breaking News! Bangunan Ambruk saat Peringatan Maulid Nabi di Ciomas Bogor, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163765//perindo-pv1k_large.jpg
HUT ke-80 RI, Perindo Kota Bogor: Perkuat Struktur Bersama-sama Membangun Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/338/3162578//polri-ue5O_large.jpg
Cegah Lonjakan Harga, Polres Bogor Gelar Operasi di Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679//pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement