Hujan Deras, Tujuh Ruas Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat tujuh ruas jalan tergenang banjir pada Jumat (12/4/2024) hingga Pukul 19.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Ade Satria mengungkapkan genangan tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi di wilayah DKI Jakarta.

"Kami mencatat genangan yang terjadi masih di tujuh ruas jalan dengan mayoritas wilayah terdampak di Jakarta Utara," ujar Ade Satria.

Tujuh ruas jalan yang terdiri dari

1. Jl. Raya gereja Tugu, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 centimeter (cm).

2. Jl. Rawa indah, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm

3. Jl. Pegangsaan dua (Depan Apartemen Greenhil), Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 cm