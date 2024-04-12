Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Tujuh Ruas Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |20:25 WIB
Hujan Deras, Tujuh Ruas Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat tujuh ruas jalan tergenang banjir pada Jumat (12/4/2024) hingga Pukul 19.00 WIB.

Petugas Pusdatin BPBD DKI Jakarta, Ade Satria mengungkapkan genangan tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi di wilayah DKI Jakarta.

"Kami mencatat genangan yang terjadi masih di tujuh ruas jalan dengan mayoritas wilayah terdampak di Jakarta Utara," ujar Ade Satria.

Tujuh ruas jalan yang terdiri dari

1. Jl. Raya gereja Tugu, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 centimeter (cm).

2. Jl. Rawa indah, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm

3. Jl. Pegangsaan dua (Depan Apartemen Greenhil), Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 cm

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178624//banjir-azqL_large.jpg
Banjir, Pintu Keluar Tol Meruya Srengseng Ditutup Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178583//banjir-v28U_large.jpg
Hujan Angin, 4 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177717//banjir-dfwx_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Ancam Wilayah Pesisir hingga 4 November, Salah Satunya Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177481//banjir-xo2D_large.jpg
Hujan Lebat di Depok, Jalan Margonda Banjir Bikin Lalin Macet Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177426//banjir-eCsW_large.jpg
Banjir Rendam 891 Rumah di Deliserdang Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176717//banjir_di_meksiko_menyebabkan_lebih_dari_60_orang_tewas-zphA_large.jpg
Hujan Deras dan Banjir Hantam Meksiko Tengah, Ratusan Orang Tewas atau Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement