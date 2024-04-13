Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar-Mahfud Sowan ke Megawati Pekan Depan, Bahas Apa?

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |10:44 WIB
Ganjar-Mahfud Sowan ke Megawati Pekan Depan, Bahas Apa?
Ganjar Pranowo dan Mahfud MDsaat debat Pilpres 2024 (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
JAKARTA - Pasangan capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah dijadwalkan bertemu kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pekan depan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

"(Rencana silaturahmi Ganjar-Mahfud ke Megawati) Ya Minggu depan," kata Hasto, Jumat 12 April 2024.

Hasto tak menyebutkan apa agenda pembicaraan pertemuan antara Ganjar-Mahfud dengan Megawati.

Tak hanya Ganjar dan Mahfud MD, kata dia, Megawati juga akan menerima silaturahmi dari sejumlah pakar. Mulai dari pakar ekonomi hingga pakar sejarah.

