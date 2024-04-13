Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Estimasi Arus Balik Lewat Kalimalang Bekasi Terjadi Minggu Malam

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |12:40 WIB
Polisi Estimasi Arus Balik Lewat Kalimalang Bekasi Terjadi Minggu Malam
A
A
A

BEKASI - Kapospam Posko Sumber Arta Polsek Bekasi Barat, Iptu Noermanto memperkirakan arus balik mudik lebaran yang melalui jalan Kalimalang, Bekasi, akan berlangsung pada Minggu malam (14/4).

"Saat ini situasi masih lancar terkendali. Arus balik diperkirakan terjadi besok (Minggu) malam ya, karena instansi-instansi sudah bersiap kembali aktif," kata Noermanto saat ditemui di Posko Pengamanan Mudik Sumber Arta, Bekasi, Sabtu (13/4/2024).

Hingga H+3 lebaran arus lalu lintas di jalan Kalimalang tepatnya di Sumber Arta, Bekasi, masih cenderung ramai lancar. Noermanto menyebut belum terjadi penumpukan volume yang besar untuk situasi arus balik.

Volume kendaraan juga dinilai tidak terlalu masif baik dari alur arah Jakarta maupun arah Bekasi. Kendaraan didominasi roda dua, disusul mobil pribadi, angkutan kota, bus, dan, truk.

Penumpukan kendaraan hanya berlangsung di sejumlah persimpangan jalan dan penyeberangan kendaraan.

"Suasana lalu lintas laska lebaran sampai saat ini masih lancar terkendali," tegas Noermanto.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168196//mayat-kARo_large.jpg
Polisi Tidak Temukan Tanda Kekerasan di Tubuh Jasad Mr X Mengambang di Kalimalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/626/3163722//panjat_pinang-xO5w_large.jpg
Sorak-sorai Warga Meriahkan Lomba Panjat Pinang di Kalimalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163658//penumpang_kereta_api-5oe1_large.jpg
145 Ribu Tiket Kereta Api Terjual pada Libur Panjang HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133088//ilustrasi-jEtf_large.jpg
Turun 34 Persen, Menhub: 4.640 Kecelakaan Terjadi Sepanjang Musim Mudik Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133084//sesepuh_pesantren_buntet_cirebon-jqaF_large.JPG
Sesepuh Pesantren Buntet Apresiasi Kapolri: Arus Mudik-Balik Lebaran Sukses Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/614/3131212//menag_nasaruddin_umar-4NZY_large.jpg
Disinggahi 1,6 Juta Pemudik, Menag: Masjid Jadi Rumah Bersama di Tengah Mobilitas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement