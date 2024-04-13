Polisi Estimasi Arus Balik Lewat Kalimalang Bekasi Terjadi Minggu Malam

BEKASI - Kapospam Posko Sumber Arta Polsek Bekasi Barat, Iptu Noermanto memperkirakan arus balik mudik lebaran yang melalui jalan Kalimalang, Bekasi, akan berlangsung pada Minggu malam (14/4).

"Saat ini situasi masih lancar terkendali. Arus balik diperkirakan terjadi besok (Minggu) malam ya, karena instansi-instansi sudah bersiap kembali aktif," kata Noermanto saat ditemui di Posko Pengamanan Mudik Sumber Arta, Bekasi, Sabtu (13/4/2024).

Hingga H+3 lebaran arus lalu lintas di jalan Kalimalang tepatnya di Sumber Arta, Bekasi, masih cenderung ramai lancar. Noermanto menyebut belum terjadi penumpukan volume yang besar untuk situasi arus balik.

Volume kendaraan juga dinilai tidak terlalu masif baik dari alur arah Jakarta maupun arah Bekasi. Kendaraan didominasi roda dua, disusul mobil pribadi, angkutan kota, bus, dan, truk.

Penumpukan kendaraan hanya berlangsung di sejumlah persimpangan jalan dan penyeberangan kendaraan.

"Suasana lalu lintas laska lebaran sampai saat ini masih lancar terkendali," tegas Noermanto.

(Khafid Mardiyansyah)