Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kakorlantas: Evaluasi Lakalantas KM58 Cikampek, Tiap 30 Menit Arus Contraflow Dikawal Safety Car

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |18:21 WIB
Kakorlantas: Evaluasi Lakalantas KM58 Cikampek, Tiap 30 Menit Arus Contraflow Dikawal <i>Safety Car</i>
A
A
A

SEMARANG – Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan ada penerapan standar operasional prosedur (SOP) baru pasca-kejadian kecelakaan lalu lintas saat arus mudik di KM 58 Tol Cikampek.

“Jadi pemberlakuan contraflow pasca-kejadian 58 (KM58) kita sudah evaluasi, sudah ada SOP baru, pertama nanti ada safety car, artinya setiap 30 menit itu akan dikawal,” kata dia di GT Kalikangkung Kota Semarang, Sabtu (13/4/2024) sore.

Teknisnya, sebut dia, setiap 30 menit akan dikawal, yakni didahului oleh kendaraan yang mempertahankan atau mengendalikan kecepatan.

“Jadi tidak lebih dari 60km/jam,” lanjutnya.

Selanjutnya adalah cone atau barrier (traffic barrier).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178489//tujuh_gerbang_tol_di_ruas_tol_dalam_kota_telah_beroperasi_normal-85EP_large.jpeg
Dirut Jasa Marga: Tujuh Gerbang Tol di Ruas Tol Dalam Kota Telah Beroperasi Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176879//tol_dalam_kota-Sxg6_large.jpg
Jasindo Bayar Klaim Rp7,3 Miliar ke Jasa Marga Imbas Kerusakan Tol Dalam Kota dan Ciawi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175448//kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-1YuR_large.jpg
Turunkan Angka Kecelakaan, Kakorlantas Perkuat Digitalisasi Pelatihan Berkendara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963//ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174441//jasa_marga_jalan_tol_bogor_serpong-qtzm_large.jpeg
Jalan Tol Bogor-Serpong (Via Parung), Perkuat Konektivitas Kawasan Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173251//perbaikan_gerbang_tol-eqCv_large.JPG
Jasa Marga Buka Parsial Gerbang Tol Slipi hingga Semanggi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement