Tol Bocimi Sudah Bisa Digunakan untuk Arus Balik Lebaran 2024, Hati-Hati Lubang di KM62

BANDUNG - Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) sudah bisa digunakan untuk arus balik Lebaran 2024. Namun perbaikan jalan di Km 62 Tol Bocimi yang ambles beberapa waktu lalu masih terus berlangsung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, benar Tol Bocimi telah dibuka kembali. "Untuk arus lalu lintas dari Jakarta ke Sukabumi dibuka dengan one way. Sedangkan kendaraan dari arah Sukabumi menuju Jakarta tetap diarahkan ke exit Tol Cigombong Cicurug," kata Kabid Humas Polda Jabar, Sabtu (13/4/2024).

Kombes Pol Jules Abraham Abast menyatakan, prioritas utama arus lalu lintas sejak pagi hingga sore dibuka untuk kendaraan yang akan menuju Sukabumi.

"Di Km 62 karena masih terdapat lubang bekas longsoran, kendaraan akan dialihkan ke jalur A. Kemudian akan kembali ke jalur B di Km 64+600," ujar Kombes Pol Jules Abraham Abast.

"Rencana selanjutnya, sekitar pukul 15.30 WIB baru akan dibuka arah sebaliknya, dari Sukabumi menuju Jakarta," tutur Kabid Humas.

(Khafid Mardiyansyah)