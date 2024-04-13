Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puluhan Ribu Orang Pemudik Mulai Berdatangan di Stasiun Pasar Senen di H+3 Lebaran

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |18:40 WIB
Puluhan Ribu Orang Pemudik Mulai Berdatangan di Stasiun Pasar Senen di H+3 Lebaran
A
A
A

JAKARTA - Memasuki H+3 lebaran puluhan ribu pemudik tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, pada Sabtu (13/4/2024).

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) di lokasi, sejumlah pemudik terlihat berjalan ke luar pintu kedatangan. Beberapa merupakan penumpang kereta api jarak jauh (KAJJ), sedangkan lainnya merupakan pengguna commuter line.

Tas ransel, koper, hingga kardus melekat dalam genggaman tangan pemudik arus balik ini. Sebagian terlihat sedang menanti keluarga, sementara yang lain menunggu taksi online.

Sejumlah petugas terlihat bersiaga di sejumlah titik, mulai dari staf KAI, Saka Bhayangkara, hingga beberapa personel TNI-Polri. Porter tampak ikut membantu meringankan beban barang bawaan pemudik.

Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko merinci sebanyak 17.000 penumpang datang dari Stasiun Pasar Senen.

Jumlah ini merupakan 36,57% dari total kedatangan ke Jakarta yang mencapai 46.474 pemudik.

Telusuri berita news lainnya
