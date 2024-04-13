Sore Ini Polisi Berlakukan One Way di Perbatasan Tasikmalaya - Garut

GARUT - Polisi memberlakukan skema one way untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalur mudik Gentong, Tasikmalaya, Sabtu (13/4/2024). Penutupan one way dilaksanakan di Pertigaan pasar Malangbong, Garut.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, di pertigaan Malangbong, sekitar pukul 17.25 WIB, polisi menutup jalan Raya Sumedang - Cibereum agar pemberlakuan one way dari Gentong ke Garut berjalan efektif.

Pengendara yang hendak menuju Bandung ataupun Jakarta bisa menggunakan dua badan jalan karena pemberlakuan one way itu.

"Ayo pak jalan," kata petugas polisi mengimbau pengendara.

Meski sedang berlangsung one way, arus lalulintas di kawasan tersebut terbilang padat merayap. Pengendara mobil sesekali menginjak pedal remnya karena kendaraan di depannya berhenti.

Sementara pengendara roda dua melintas di bahu jalan.

(Khafid Mardiyansyah)