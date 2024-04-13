Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Menko PMK Panggil Menteri PUPR Habib Basuki

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |18:34 WIB
Ketika Menko PMK Panggil Menteri PUPR Habib Basuki
Menko PMK dan Menteri PUPR (Foto: MPI)
A
A
A

 

SEMARANG - Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri pembukaan penerapan one way dari KM 414-72 di Gerbang Tol (Kalikangkung), Sabtu (13/4/2024).

Mereka adalah Menko PMK, Muhadjir Effendy; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; dan Menteri PUPR, Basuki Basuki Hadimuljono.

Yang menarik perhatian, sosok Menteri Basuki yang tampil beda dalam kesempatan tersebut.

Pasalnya, Menteri Basuki yang kerap tampil bertopi dan berkemeja putih, kali ini mengenakan peci rajut putih yang ia kombinasikan dengan baju muslim berwarna coklat.

Merespons penampilan Menteri PUPR tersebut, Menko PMK guyon jika Basuki Habib baru.

"Habib baru ini, Habib Basuki," kata Muhadjir sambil tersenyum saat berjalan menuju podium pelepasan one way di GT Kalikangkung.

Mendengar gurauan dari rekannya itu, Basuki pun hanya merespons dengan tersenyum.

