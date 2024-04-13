Puncak Arus Balik Dimulai Malam Ini, Kemenhub Antisipasi

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus balik Lebaran 2024 akan dimulai pada malam ini, Sabtu (13/4/2024).

"Malam ini kita perkirakan memang sudah memasuki puncak dan akan terus berlanjut sampai besok," kata Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati kepada tim redaksi iNews.

Bahkan, kata Adita, puncak arus balik akan terus berlanjut hingga Senin 15 April 2024, karena merupakan hari terakhir cuti bersama nasional.

Untuk itu, pihaknya telah melakukan sejumlah antisipasi, mulai dari hulu ke hilir. Kemenhub, kata Adita, mengimbau kepada ASN agar dapat bekerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengurangi kepadatan kendaraan.

"Soal ASN diperbolehkan untuk melakukan WFH di tanggal 16-17 , tetapi memang maksimal 50%, jadi memang ini pengaturan di hulu artinya bagaimana agar volume orang yang melakukan pergerakan di masa puncak itu bisa kita kurangi," katanya.

Di sisi lain, skema rekayasa lalu lintas (lalin) yang telah diberlakukan selama arus mudik lebaran, akan kembali diimplementasikan pada arus balik.