INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Balik Melalui Pelabuhan Terjadi Esok Hari

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |22:26 WIB
Kemenhub Prediksi Puncak Arus Balik Melalui Pelabuhan Terjadi Esok Hari
Ilustrasi Pelabuhan Merak (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus balik Lebaran 2024 melalui jalur laut berbeda dengan jalur darat.

Juru bicara (jubir) Kemenhub, Adita Irawati menjelaskan, jika puncak arus balik Lebaran jalur darat diprediksi terjadi mulai malam ini, namun pemudik yang menggunakan pelabuhan baru akan meningkat keesokannya, yakni Minggu 14 April 2024.

"Ya ini kami punya satu forum koordinasi yang real time bersama kapolda dma operator, juga bersama kementerian terkait. Sampai malam ini kelihatannya memang masih ramai lancar, jadi sepertinya memang puncaknya akan terjadi besok," kata Adita kepada tim redaksi iNews, Sabtu (13/4/2024).

Berdasarkan data yang diperoleh sejak pagi hingga malam, Adita menjelaskan, baru 25 persen kapasitas pelabuhan yang terpakai, khususnya untuk pelabuhan panjang yang bisa menampung kendaraan roda dua dan kendaraan kecil.

"Jadi relatif masih landai, masih belum ramai, kita akan lihat sampai malam ini, karena memang ada kecenderungan masyarakat itu berjalan di sore dan malam," ucapnya.

"Kita akan lihat bagaimana hasil report di malam ini, tapi kami prediksi puncaknya memang akan terjadi besok, karena malam ini kelihatannya masih belum padat, kalau pum ada antrean tidak lebih dari 1 km, itu pun karena harus masuk ke kapal, jadi antrean di situ," sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
