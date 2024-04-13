Kakorlantas Imbau Pemudik Jaga Toleransi Sesama Pengendara

SEMARANG - Korlantas Polri resmi memberlakukan sistem rekayasa lalin satu arah atau one way dari KM 414 Tol Kalikangkung sampai KM 72 Tol Cipali yang berlangsung pada Sabtu (13/4) pukul 15.00 WIB.

Dalam keterangan yang diterima, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuka langsung pelepasan One Way tersebut ditandai dengan flag off.

"Kita akan lepas one way dari KM 414 (Tol Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Tol Cipali) lalu nanti dilanjutkan Contra Flow dari KM 72 sampai dengan KM 47 (Tol Cikampek). Itu kemudian paralel dengan pemberlakuan one way dan contra flow kita akan memberlakukan pembatasan ganjil-genap," kata Kakorlantas di GT Kalikangkung KM 414, Semarang.

Irjen Pol Aan Suhanan mengingatkan kepada masyarakat yang menuju Jabodetabek untuk tetap menjaga kesehatan agar tetap prima. Apabila lelah bisa beristirahat terlebih dahulu di rest area dan tidak menggunakan bahu jalan.

"Kami ingatkan terus untuk masyarakat yang akan kembali ke Jabodetabek maupun ke daerah ke barat ini tetap jaga kesehatan jangan berkendaraan apabila konsentrasi stamina sudah mulai berkurang silahkan gunakan rest area jadi kanan kiri bisa digunakan artinya yang sedang melaksanakan one way juga bisa masuk rest area dari exit rest area begitu juga yang eksisting jadi silakan istirahat tidak berhenti di bahu jalan," ungkap Irjen Pol Aan Suhanan.

Kakorlantas juga mengimbau kepada para pemudik agar menjaga toleransi dengan sesama pengendara lainnya. Ia meminta agar para pemudik menjaga emosinya tetap stabil dan tidak memaksakan berkendara jika dalam kondisi lelah dan mengantuk.

"Terakhir jaga toleransi saling memahami dan menghormati karena biasanya orang abis mudik ini sudah lelah aktivitas, Jangan sampai ini tempramental di jalan silahkan bertoleransi dengan para pengguna yang lain mudah-mudahan perjalanan ke barat ini bisa selamat lancar sampai ke tempat tujuan," tutur dia.