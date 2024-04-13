Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik di Jalur Pantura Bekasi Mulai Ramai, Didominasi Pemotor

Didit Junaidi , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |05:57 WIB
Arus Balik di Jalur Pantura Bekasi Mulai Ramai, Didominasi Pemotor
Pemudik di Jalur Pantura Bekasi (MPI/Ade)
A
A
A

BEKASI - Memasuki H+ 3 Lebaran 2024, arus balik pemudik dari arah Jawa menuju Jakarta dan sekitarnya mulai terlihat ramai melintasi Jalur Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Mereka mengaku memilih arus balik lebih awal karena harus mulai bekerja pada Senin 15 April 2024. Selain itu juga untuk menghindari terjadinya kemacetan pada puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada Minggu 15 April besok.

Arus balik mudik dengan menggunakan sepeda motor dan membawa barang bawaan dari arah Jawa menuju Jakarta dan sekitarnya terlihat di Jalan Pantura, Teuku Umar, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jumat 12 April 2024 malam.

Seorang pemudik asal Subang yang akan kembali ke wilayah Bintaro, Tahyudin mengaku memilih melakukan perjalanan arus balik mudik lebih awal karena harus mulai bekerja pada Senin nanti. Selain itu juga menghindari terjadinya kemacetan padapuncak arus balik mudik.

Sementara arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan masih di dominasi oleh arus balik mudik dengan menggunakan sepeda motor dari arah Jawa menuju Jakarta.

(Salman Mardira)

      
