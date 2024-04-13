Polisi Berlakukan Oneway Arah Puncak Pagi Ini

BOGOR - Lalu lintas menuju Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, mulai Sabtu (13/4/2024) pagi diberlakukan oneway atau satu arah untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas.

Terjadi antrean kendaraan mencapai 3 kilometer dari Simpang Gadog KM 48 hingga Rest Area KM 45 Exit GT Ciawi.

"Untuk kondisi arus lalu lintas yang terpantau sampai saat ini sampai dengan KM 45 yaitu dari Simpang Gadog sendiri sepanjang 3 kilometer," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor.

