Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Berlakukan Oneway Arah Puncak Pagi Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |08:43 WIB
Polisi Berlakukan Oneway Arah Puncak Pagi Ini
Oneway Jalur Puncak, Bogor (Foto: Okezone.com/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Lalu lintas menuju Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, mulai Sabtu (13/4/2024) pagi diberlakukan oneway atau satu arah untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas.

Terjadi antrean kendaraan mencapai 3 kilometer dari Simpang Gadog KM 48 hingga Rest Area KM 45 Exit GT Ciawi.

"Untuk kondisi arus lalu lintas yang terpantau sampai saat ini sampai dengan KM 45 yaitu dari Simpang Gadog sendiri sepanjang 3 kilometer," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement