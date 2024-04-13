Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

35.838 Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Bogor, Besok Diprediksi Makin Padat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |10:12 WIB
35.838 Kendaraan Melintasi Jalur Puncak Bogor, Besok Diprediksi Makin Padat
Oneway Jalur Puncak, Bogor (Foto: Okezone.com/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 35.838 kendaraan melintasi Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, Sabtu (13/4/2024), sejak pukul 00.00 hingga 09.00 WIB. Untuk mengurai kepadatan kini diberlakukan oneway di Puncak.

"Update 13 April 2024 (hingga) pukul 09.00 WIB tercatat 35.838 kendaraan melintas di Jalur Puncak," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama di Simpang Gadog.

Adapun rinciannya yakni 19.091 kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak baik roda empat, roda dua, bus dan truk. Sedangkan, sebanyak 16.747 kendaraan dari arah Puncak yang menuju Jakarta.

 BACA JUGA:

"Didominasi roda empat dan roda dua," jelasnya.

Diprediksi peningkatan volume kendaraan di Jalur Puncak akan terus terjadi hingga Minggu 14 April 2024. Karena, terjadi pertemuan arus wisata dan arus balik mudik Lebaran yang melintas di Jalur Puncak.

Halaman:
1 2
      
