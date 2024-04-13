Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siang Ini, Jalur Puncak One Way Arah Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |12:13 WIB
Siang Ini, Jalur Puncak <i>One Way</i> Arah Jakarta
A
A
A

BOGOR - Kondisi arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor siang ini diberlakukan oneway arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju Puncak untuk sementara waktu tidak bisa melintas.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sistem satu arah menuju Jakarta diberlakukan mulai pukul 11.00 WIB. Polisi pun telah menuju arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak baik yang melalui Tol Jagorawi maupu jalur arteri Simpang Ciawi.

"Kita mempercepat proses oneway ke bawah (Jakartq), dengan artian untuk kawasan wisata Puncak kendaraan yang akan menuju kawasan wisata Puncak akan kita kurangi volume arus lalu lintas yang menuju ke atas," kata Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi, Sabtu (13/4/2024).

Kata dia, pihaknya tidak bisa terlalu lama memberikan oneway bagi kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan wisata itu. Karena, volume kendaraan yang turun atau Puncak menuju Jakarta sangat banyak.

"Sehingga fasilitas oneway yang kita berikan untuk kendaraan-kendaraan yang akan naik ke atas (Puncak) tidak panjang, sekitar dari jam 08.00 WIB sampai jam 10.00 WIB, 2 jam saja karena jumlah kendaraan yang dari atas menuju ke bawah (Jakarta) juga sangat banyak," ungkapnya.

Diperkirakan, volume kendaraan yang melintasi Jalur Puncak akan terus mengalami peningkatan. Karena, akan terjadi pertemuan arus arus wisata bersamaan dengan arus balik mudik Lebaran.

"Kita memprediksikan jumlah kendaraan di hari ini dan besok, itu cenderung masih meningkat, jadi bukan hari ini puncaknya, besok akan ada peningkatan volume arus lalu lintas yang dari bawah menuju ke atas," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
