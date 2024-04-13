Normalisasi KRL Anjlok di Mangga Dua Selesai, Jalur Rel Kembali Bisa Dilalui 2 Arah

JAKARTA - Proses normalisasi jalur rel Kereta Rel Listrik (KRL) yang anjlok di Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (13/42024), sudah selesai dilakukan petugas.

Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan pada pukul 11.07 WIB proses perbaikan jalur rel telah selesai dan perjalanan kereta bisa kembali melintas di lokasi kejadian menggunakan dua jalur, yang sebelumnya hanya bisa menggunakan satu jalur.

"Untuk tetap menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan proses normalisasi, perjalanan kereta tetap dibatasi kecepatannya yaitu 5 km/jam di lokasi pada lintas Kampungbandan-Rajawali," ujar Anne.

Ia mengungkapkan Commuter Line No. 5536 (Kampungbandan - Bekasi) sebagai commuter line pertama yang melintasi lokasi sekitar pukul 12.00 WIB.

"KAI Commuter memohon maaf karena masih terdapat kelambatan perjalanan Commuter Line untuk relasi Kampungbandan - Cikarang/Bekasi atau pun relasi Cikarang/Bekasi - Kampungbandan," kata dia.