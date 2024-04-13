Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Penyebab Kemacetan Panjang di Jalur Puncak Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |15:01 WIB
Ini Penyebab Kemacetan Panjang di Jalur Puncak Bogor
Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi (Foto: Okezone.com/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Sejumlah titik di sepanjang Jalur Puncak, Kabupaten Bogor mengalami kemacetan. Hal itu disebabkan oleh persimpangan jalan karena adanya aktivitas keluar masuk kendaraan.

"Sementara yang terpantau dari CCTV dan pantauan di lapangan bahwa beberapa titik hambat yang sangat dominan bukan kawasan wisata atau tempat wisata. Namun, titik hambat terjadi di persimpangan-persimpangan," kata Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi kepada wartawan di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Sabtu (13/4/2024).

Seperti yang terjadi di Pasir Muncang, Pasir Angin, Simpang Megamendung dan Simpang Pasar Cisarua. Di lokasi tersebut terjadi kemacetan cukup panjang.

 BACA JUGA:

"Ini merupakan titik hambat yang luar biasa," tambahnya.

Selain itu, banyaknya kendaraan roda dua yang melintas di Jalur Puncak juga menjadi penyebab terjadi hambatan. Sehingga, polisi membuat pagar betis untuk melakukan pengaturan lalu lintas.

Halaman:
1 2
      
