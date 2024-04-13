Kronologi Getok Harga Ganti Ban Serep Rp200 Ribu di Jalur Puncak

BOGOR - Viral di media sosial dugaan getok harga bengkel kepada pengendara mobil di Jalur Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Peristiwa itu terjadi ketika pemilik mobil datang ke bengkel tersebut pada 10 April 2024.

"Kejadiannya kemarin pas Lebaran jam 3-an (sore) lah," kata Ketua RT setempat Dwi Muryanto ditemui wartawan, Sabtu (13/4/2024).

Ketika itu, pemilik mobil datang dengan keluhan ban mobilnya goyang. Setelah diperiksa, ternyata ada benjolan pada ban belakang sebelah kanan.

"Awalnya itu datang mobil Ertiga, yang punya turun dan bilang ban saya agak goyang-goyang nih. Sudah dicek semua, ternyata bannya benjol-benjol belakang sebelah kanan, diganti (ban serep)," ujarnya.

Kemudian, pemilik mobil meminta kepada bengkel untuk kembali memeriksa kondisi ban yang lainnya. Usai diperiksa mekanik, pemilik mobil menanyakan uang jasa tersebut kepada bengkel.

"Yang punya mobil ini bilang tolong dicekin semua ban-bannya. Akhirnya didongkrak, digoyang-goyangin, dibuka semua dibersihkan. Semua kampasnya sudah bersih, selesai. Nah, pemilik mobil tanya berapa ongkosnya dijawablah Rp200 ribu," tuturnya.

Di lokasi, pemilik mobil tidak berkomentar terkait harga tersebut dan membayarnya. Dikatakannya, harga tersebut sebenarnya masih bisa nego.

"Pemilik mobil langsung bayar dan enggak keberatan (saat itu). Kalau misalkan bilang punya cuma Rp150 ribu, nawar, kan bisa dikurangin. Orangnya enggak bilang apa-apa langsung bayar dan enggak nawar," ungkapnya.

"Dicek semuanya, enggak cuma ganti ban (serep) doang. Dibongkar, ban dibukain, dibersihin semua kampasnya. Permintaan dari pemilik mobil tersebut, 'tolong pak, dicek semua'. Masalah harga sebenarnya masih bisa nego. Kalau misalkan cuman ganti ban doang, ya kasih Rp20 ribu," sambung Dwi.