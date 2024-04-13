Arus Balik 2024, Ribuan Kendaraan Mulai Padati Jalur Pantura Bekasi

BEKASI - Arus balik 2024 di H+3 Lebaran, Sabtu (13//2024), ribuan kendaraan roda dua dan roda empat mulai melintasi Jalur Alteri Pantura, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, petang tadi.

Ribuan kendaraan roda dua dari sejumlah daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah mulai memadati Jalur Pantura menuju Bekasi dan Jakarta.

Petugas pun melakukan penutupan di sejumlah titik putaran balik di sepanjang wilayah Kabupaten Bekasi agar tidak terjadi kemacetan panjang.

Sejumlah pemudik roda dua maupun roda empat ber plat kendaraan luar daerah terus berdatangan dari sejumlah wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur untuk kembali ke Ibu Kota meski libur lebaran belum berakhir.