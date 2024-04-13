Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terjebak One Way di Jalur Puncak dari Siang, Wisatawan: Seru Sih

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |20:34 WIB
Terjebak <i>One Way</i> di Jalur Puncak dari Siang, Wisatawan: Seru Sih
One way di Jalur Puncak (Foto : MPI)
BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor hingga malam ini masih diberlakukan one way arah Jakarta. Kendaraan yang akan menuju Puncam masih belum bisa melintas sejak siang tadi.

Pantauan MNC Portal di Simpang Gadog, sistem satu arah atau oneway menuju Jakarta masih berlaku hingga pukul 20.00 WIB. Terlihat, arus kendaraan yang melintas turun dari arah Puncak menuju pintu Tol Jagorawi dan Simpang Ciawi masih cukup deras.

Sementara itu, kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju kawasan wisata itu masih tertahan di sekitaran Simpang Gadog. Mereka terlihat masih memarkirkan kendaraan di pinggir jalan karena tertahan sistem one way sejak siang tadi.

"Dari jam 11.00 WIB kurang lebih, soalnya enggak begitu liat jam. Sebelum Dzuhur," kata salah satu wisatawan Ali (40) ditemui wartawan di sekitaran Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Sabtu (13/4/2024).

Ali dan keluarganya mengaku hendak berlibur ke kawasan Cisarua untuk menginap di sebuah vila. Meski terjebak oneway, keluarga asal Jakarta Selatan itu tetap berniat melanjutkan perjalananya setelah nanti Jalur Puncak dibuka normal dua arah.

"Gimana ya, sudah booking juga," ungkapnya.

Menurut Ali, terjebak sistem one way justru cukup seru karena masih suasana liburan keluarga. "Seru sih buat kita," ujarnya.

