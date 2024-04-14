Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kuota Haji Terpenuhi, Jemaah Indonesia Mulai Terbang ke Tanah Suci 12 Mei 2024

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |08:46 WIB
Kuota Haji Terpenuhi, Jemaah Indonesia Mulai Terbang ke Tanah Suci 12 Mei 2024
Jemaah haji Indonesia (Foto: MCH Kemenag)
JAKARTA - Direktur Layanan Haji dalam Negeri pada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Saiful Mujab mengatakan bahwa seluruh kuota jemaah haji reguler 2024 sudah terpenuhi.

Sehingga dia berharap, jemaah calon haji yang sudah melakukan pelunasan dan masuk kuota keberangkatan, semuanya bisa berangkat pada operasional haji 1445 Hijriah atau 2024 Masehi yang dimulai 12 Mei mendatang.

“Kloter pertama dijadwalkan mulai masuk asrama haji pada 11 Mei 2024 dan terbang ke Arab Saudi pada 12 Mei 2024,”kata Saiful dikutip dalam laman resmi kemenag, Minggu (14/4/2024).

Diketahui Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan sebesar 20.000 kuota.

