Arus Balik Masih Landai, Contraflow Tol Japek Ditutup Sementara

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) menutup sementara jalur contraflow di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang dimulai dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Minggu (14/4/3023) sejak pukul 08.00 WIB. Alasannya karena belum ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan.

Namun, berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi hampir semua gardu tol di GT Cikampek Utama dioperasikan. Hanya menyisakan 2 gardu tol untuk kendaraan dari arah Jakarta kearah Cipali.

Hal ini disebabkan karena dari KM 72 sampai Gerbang Tol Cikampek Utama masih diberlakukan contra flow sebanyak 2 lajur. Sehingga penutupan contra flow dimulai dari GT Cikampek Utama.

"Betul, (contraflow sudah ditutup), sejak jam 08.00 tadi," ujar Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani kepada MNC Portal.

Faiza menjelaskan penutupan jalur contraflow itu menimbang kondisi volume kendaraan di Gerbang Tol Cikampek Utama yang ke arah Jakarta sudah lebih lenggang jika dibandingkan kemarin malam.

"Jasa Marga memberikan data kendaraan yang ada di traffic counting seperti di KM 70 dan KM 50. Saat ini lalu lintas cenderung landai sehingga lalu lintas tersebut masih bisa dilayani dengan kapasitas jalur normal Jakarta-Cikampek" sambungnya.