Libur Lebaran, Jokowi Ajak Cucu Wisata Pengenalan Satwa di Deli Serdang

Presiden Jokowi bersama cucunya berwisata edukasi satwa di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang, Sumatera Utara (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanfaatkan libur Lebaran 2024 dan akhir pekan bersama keluarga dengan menikmati nuansa alam dan wisata satwa di The Hill Hotel and Resort, Kabupaten Deli Sedang, Sumatera Utara, Minggu (14/4/2024).

Jokowi bersama Ibu Negara Iriana mengajak putrinya Kahiyang Ayu dan tiga cucunya yakni Sedah Mirah Nasution, Panembahan Al Nahyan Nasution, dan Panembahan Al Saud Nasution.

Serangkaian aktivitas pun dilakukan Presiden Jokowi dan keluarga, mulai dari memberi makan buaya kecil yang tidak berbahaya di bawah pengawasan petugas yang berpengalaman. Tawa kecil terdengar saat Sedah Mirah mengelus punggung reptil tersebut dengan penuh kehati-hatian.

