Arus Balik Lebaran, Oneway Diterapkan di Tol Kalikangkung KM 414 - KM 72 Tol Cikampek

JAKARTA - Skema rekayasa lalu lintas (lalin) berupa oneway atau sistem satu arah mulai diberlakukan di Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM 414 - Cikampek KM 72.

Penerapan oneway tersebut diberlakukan guna mengurai kepadatan kendaraan selama arus balik Lebaran 2024.

"GT Kalikangkung 414 - Cikampek KM 72 diberlakukan satu arah (one way)," tulis akun X resmi milik PT Jasamarga, Minggu (14/4/2024).

PT Jasamarga menjelaskan, jalur satu arah itu dikhususkan bagi pengendara yang hendak menuju ke Jakarta dan wilayah sekitarnya. "Jalur satu arah (one way), khusus kendaraan yang menuju arah Jakarta," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai bahwa rekayasa lalu lintas (lalin) berupa oneway, contraflow hingga ganjil-genap cukup efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan pada arus balik lebaran 2024.