HOME NEWS NASIONAL

Sempat Macet Parah, Arus Balik di Tol Cikatama Ramai Lancar

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |12:32 WIB
Sempat Macet Parah, Arus Balik di Tol Cikatama Ramai Lancar
Situasi di Tol Cikatama/Foto: MNC Portal
A
A
A

KARAWANG - Arus lalu lintas Jalur B atau Arah ke Jakarta di Gerbang Tol Utama (GT Cikatama), Karawang, Jawa Barat, ramai lancar pada Minggu (14/4/2024).

Berdasarkan pantauan, kemacetan parah di GT Cikatama sempat terjadi pada Sabtu (13/4/2024) malam tadi. Kemacetan berlangsung sejak pukul 18.00 WIB hingga dini hari.

Sebanyak 52.848 kendaraan melintasi GT Cikatama ke arah Jakarta per pukul 21.17 WIB. Pada pukul 08.30 WIB pagi ini, arus lalu lintas di Jalur B mulai kembali normal. Belum terlihat tanda-tanda kemacetan panjang.

Antrian kendaraan hanya terjadi kurang lebih 100 meter di pintu masuk tol. Data terbaru dari PT Jasa Marga Trans Jawa, kendaraan yang melintas di GT Cikatama sebanyak 10.896 unit.

Namun, tak menutup kemungkinan volume kendaraan terus meningkat, mengingat puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi hari ini dan besok. Pemudik juga banyak yang memilih berangkat pada malam hari.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo mengimbau kepada pemudik untuk mengantisipasi kemacetan dengan memilih waktu perjalanan yang tepat.

Halaman:
1 2
      
