Tol Japek Terapkan Contraflow 2 Lajur Arah Jakarta, Urai Kemacetan Arus Balik

KARAWANG - Gerbang Tol Cikampek Utama atau Cikatama padat kendaraan, Minggu (14/4/2024) siang, karena puncak arus balik mudik Lebaran 2024. Antrean kendaraan diperkirakan mencapai 5 kilometer (dari Km 71 hingga Km 66).

Untuk mengurai peningkatan volume lalu lintas pada periode arus balik Lebaran 2024 di Ruas Jalan Tol Japek, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) melakukan contraflow 2 lajur mulai dari Km 70 sampai Km 47 arah Jakarta Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 13.14 WIB.

Tentunya hal itu dilakukan atas diskresi pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

BACA JUGA:

"PT JTT j mengimbau untuk memastikan pengemudi dalam kondisi prima, tidak membawa penumpang dan barang melebihi batas muatan, tidak masuk ke lajur contraflow apabila dalam kondisi lelah dan segera beristirahat di rest area terdekat," kata Ria Marlinda Paallo selaku VP. Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol dalam keterangan resminya hari ini.

Selain itu, pemudik juga diimbau tidak mendahului kendaraan lain ketika memasuki lajur contraflow guna mencegah kecelakaan lalu lintas.