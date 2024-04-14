Tol Cipali Diguyur Hujan Deras, Hati-Hati Jalan Licin Rawan Celaka!

JAKARTA - Hujan deras melanda ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jawa Barat, Minggu (14/4/2024) siang, bertepatan dengan puncak arus balik Lebaran 2024. Pengendara harus ekstra hati-hati melintas karena jalanan licin dan jarak pandang terbatas.

Hujan terjadi sejak pukul 14.00 WIB. Masih banyak pengendara melintas dari arah Jawa Tengah menuju DKI Jakarta. Banyak dari mereka tidak menyempatkan waktu untuk mampir di rest area terdekat yakni, Km 86 A Tol Cipali.

Mereka juga enggan menepi di bahu tol, lantaran aksi itu sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Sepanjang pantauan MNC Portal, deras hujan tidak membuat kepadatan atau kemacetan di ruas Tol Cipali, kendati arus lalu lintas ramai lancar. Para pengendara pun konsisten dengan laju kendaraannya yang masih dibatas normal.

Tingginya curah hujan memang dikhawatirkan mengakibatkan jalanan licin, sehingga berpotensi membahayakan para pelintas di jalan tol. Karena itu, sikap hati-hati tetap diutamakan.