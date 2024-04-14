Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tol Cipali Diguyur Hujan Deras, Hati-Hati Jalan Licin Rawan Celaka!

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |14:54 WIB
Tol Cipali Diguyur Hujan Deras, Hati-Hati Jalan Licin Rawan Celaka!
Tol Cipali diguyur hujan deras saat puncak arus balik Lebaran 2024 (Foto: MPI/Suparjo)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras melanda ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Jawa Barat, Minggu (14/4/2024) siang, bertepatan dengan puncak arus balik Lebaran 2024. Pengendara harus ekstra hati-hati melintas karena jalanan licin dan jarak pandang terbatas.

Hujan terjadi sejak pukul 14.00 WIB. Masih banyak pengendara melintas dari arah Jawa Tengah menuju DKI Jakarta. Banyak dari mereka tidak menyempatkan waktu untuk mampir di rest area terdekat yakni, Km 86 A Tol Cipali.

Mereka juga enggan menepi di bahu tol, lantaran aksi itu sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

 BACA JUGA:

Sepanjang pantauan MNC Portal, deras hujan tidak membuat kepadatan atau kemacetan di ruas Tol Cipali, kendati arus lalu lintas ramai lancar. Para pengendara pun konsisten dengan laju kendaraannya yang masih dibatas normal.

Tingginya curah hujan memang dikhawatirkan mengakibatkan jalanan licin, sehingga berpotensi membahayakan para pelintas di jalan tol. Karena itu, sikap hati-hati tetap diutamakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement