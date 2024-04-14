Pesona Keindahaan Waduk Jatiluhur, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

JALAN-jalan ke Purwakarta, Jawa Barat, terasa lengkap dengan berkunjung ke destinasi wisata Waduk Jatiluhur yang mempesona.

Menyuguhkan beragam pemandangan yang syahdu menentramkan pikiran dari hiruk pikuk kehidupan perkotaan.

Di sini pengunjung dapat melakukan beragam aktivitas. Diantaranya, melakukan swafoto dengan pemandangan hamparan pepohonan menyusuri waduk dengan perahu, bercamping atau sekadar berjalan jalan untuk menghilangkan penat.

Untuk menikmati pemandangan hamparan Gunung Parang dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pengunjung bisa merogoh kocek dari Rp15 ribu hingga Rp1 juta.

Waduk Jatiluhur tentunya bisa menjadi alternatof menikmati waktu libur Lebaran bersama keluarga maupun kerabat terdekat.