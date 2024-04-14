Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesona Keindahaan Waduk Jatiluhur, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:10 WIB
Pesona Keindahaan Waduk Jatiluhur, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Pesona Keindahan Waduk Jatiluhur/Ilustrasi Okezone
A
A
A

 

JALAN-jalan ke Purwakarta, Jawa Barat, terasa lengkap dengan berkunjung ke destinasi wisata Waduk Jatiluhur yang mempesona.

Menyuguhkan beragam pemandangan yang syahdu menentramkan pikiran dari hiruk pikuk kehidupan perkotaan.

Di sini pengunjung dapat melakukan beragam aktivitas. Diantaranya, melakukan swafoto dengan pemandangan hamparan pepohonan menyusuri waduk dengan perahu, bercamping atau sekadar berjalan jalan untuk menghilangkan penat.

Untuk menikmati pemandangan hamparan Gunung Parang dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pengunjung bisa merogoh kocek dari Rp15 ribu hingga Rp1 juta.

Waduk Jatiluhur tentunya bisa menjadi alternatof menikmati waktu libur Lebaran bersama keluarga maupun kerabat terdekat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement