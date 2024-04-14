Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Bentrok Brimob dengan TNI AL Berawal dari Anggota POMAL Dikeroyok

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |17:37 WIB
Kronologi Bentrok Brimob dengan TNI AL Berawal dari Anggota POMAL Dikeroyok
Bentrok Brimob dengan TNI AL/ist
A
A
A


JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengungkapkan, kronologi bentrokan prajurit TNI AL dengan Brimob di pintu masuk R Tunggu Keberangkatan Kantor Pelindo IV Sorong Prov Papua Barat Daya.

"Telah terjadi perkelahian antara anggota Brimo Polda Papua Barat Daya dan anggota TNI AL Marhanlan XIV /sorong," kata Nugraha, Minggu (14/4/2024).

Dia mengatakan, penyebab terjadinya perkelahian tersebut karena adanya kesalah pahaman. Anggota Brimob tidak terima karena ditegur oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL).

Informasi yang dihimpun, anggota Brimob tersebut dilarang naik ke kapal, sehingga terjadi pengeroyokan anggota POMAL oleh oknum Brimob.

"Penyebab bentorkan terjadi kesalahpahaman antara anggota Brimob ditegur oleh anggota AL," ujar jenderal Bintang dua tersebut.

Akibat peristiwa bentrokan tersebut, lima orang menjadi korban dan saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit (RS). Atas peristiwa tersebut, semua orang yang terlibat akan dilakukan mediasi.

