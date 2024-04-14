Kronologi Bentrok Brimob dengan TNI AL Berawal dari Anggota POMAL Dikeroyok





JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar mengungkapkan, kronologi bentrokan prajurit TNI AL dengan Brimob di pintu masuk R Tunggu Keberangkatan Kantor Pelindo IV Sorong Prov Papua Barat Daya.

"Telah terjadi perkelahian antara anggota Brimo Polda Papua Barat Daya dan anggota TNI AL Marhanlan XIV /sorong," kata Nugraha, Minggu (14/4/2024).

Dia mengatakan, penyebab terjadinya perkelahian tersebut karena adanya kesalah pahaman. Anggota Brimob tidak terima karena ditegur oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL).

BACA JUGA: Polisi Amankan 10 Orang dalam Bentrok di Sembalun

Informasi yang dihimpun, anggota Brimob tersebut dilarang naik ke kapal, sehingga terjadi pengeroyokan anggota POMAL oleh oknum Brimob.

"Penyebab bentorkan terjadi kesalahpahaman antara anggota Brimob ditegur oleh anggota AL," ujar jenderal Bintang dua tersebut.

Akibat peristiwa bentrokan tersebut, lima orang menjadi korban dan saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit (RS). Atas peristiwa tersebut, semua orang yang terlibat akan dilakukan mediasi.