Masih Suasana Lebaran 2024, CFD di Jakarta Hari Ini Ditiadakan

JAKARTA - Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day alias CFD di DKI Jakarta ditiadikan, Minggu (14/4/2024), karena masih dalam suasana cuti Lebaran 2024.

TMC Polda Metro Jaya lewat akun X resminya @TMCPoldaMetro menginformasikan bahwa CFD hari ini ditiadakan dalam rangka libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Sehubungan dengan adanya libur cuti bersama hari raya idul Fitri 1445 H Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di wilayah DKI Jakarta pada Hari Minggu tanggal 7 dan 14 April 2024 ditiadakan," tulisnya.

