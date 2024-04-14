Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masih Suasana Lebaran 2024, CFD di Jakarta Hari Ini Ditiadakan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |08:03 WIB
Masih Suasana Lebaran 2024, CFD di Jakarta Hari Ini Ditiadakan
JAKARTA - Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day alias CFD di DKI Jakarta ditiadikan, Minggu (14/4/2024), karena masih dalam suasana cuti Lebaran 2024.

TMC Polda Metro Jaya lewat akun X resminya @TMCPoldaMetro menginformasikan bahwa CFD hari ini ditiadakan dalam rangka libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Sehubungan dengan adanya libur cuti bersama hari raya idul Fitri 1445 H Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di wilayah DKI Jakarta pada Hari Minggu tanggal 7 dan 14 April 2024 ditiadakan," tulisnya.

Berita Terkait
Catat! CFD Sudirman-Thamrin 26 Oktober Ditiadakan
Denyut CFD Sudirman-Thamrin, Kembali Ramai Usai Demo yang Mencekam
Jakarta Pagi Ini, CFD Sudirman-Thamrin Tetap Diberlakukan
Aksi Teatrikal Serangan Umum Surakarta Warnai CFD Jakarta di Hari Veteran
HUT Ke-80 RI, Car Free Day di Jakarta Ditiadakan pada 17 Agustus
Dihadiri Pramono Anung, Kesenian 5 Negara Ramaikan CFD Bundaran HI
