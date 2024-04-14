3 Nama Mencuat Maju Pilkada Depok 2024, Wawalkot dan Sekda Diminta Jangan Cawe-Cawe

DEPOK - Sejumlah nama mulai dimunculkan untuk maju dalam Pilkada Depok 2024. Nama-nama tersebut jadi perbincangan masyarakat hingga mencual dalam survei-survei digulirkan di media sosial.

Beberapa nama yang digadang-gadang bakal maju sebagai bakal kandidat Wali Kota Depok 2024-2029 di antaranya Wakil Wali Kota Depok juga Ketua DPD PKS Depok, Imam Budi Hartono; Sekda Depok, Supian Suri; Ketua DPC Gerindra Depok, Pradi Supriatna, dan Ketua DPD Golkar Depok, Farabi El Fouz.

Wali Kota Depok, Mohamad Idris mengultimatum Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono dan Sekertaris Daerah, Supian Suri agar tidak cawe-cawe dalam kontestasi politik Pilwalkot Depok 2024 sebelum mengundurkan diri dari jabatannya masing-masing.

"Sinyal saya Pilkada ini berjalan dengan baik, berjalan aman, nyaman tidak ada hal yang tidak diinginkan seluruh ASN pejabat termasuk Pak Imam saya harapkan tetap bekerja sebagai Wakil Wali Kota sampai beliau mengundurkan diri termasuk Sekda saya nggak mau Sekda cawe-cawe sementara kinerjanya tidak baik," kata Idris di Depok, Minggu (14/4/2024).

Idris tak segan akan melaporkan jika pembantunya dalam membangun Kota Depok tidak profesional. Ia pun meminta Wakil Wali Kota dan Sekda harus mendukung kinerja pembangunan di periode masa jabatannya yang terpotong itu.