HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Balik Lebaran, Dua Mobil Tabrakan di Tol Layang MBZ

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |11:37 WIB
Arus Balik Lebaran, Dua Mobil Tabrakan di Tol Layang MBZ
Tol Layang MBZ/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Dua unit kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol layang MBZ menuju arah Jakarta saat arus balik Lebaran 2024, pada Minggu (14/4/2024)

Kecelakaan dua buah mobil tersebut diketahui dari unggahan PT Jasa Marga dalam akun X resminya. Tidak diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Sekitar pukul 09.11 WIB, petugas mendapatkan informasi telah terjadinya kecelakaan dua kendaraan di bahu luar atau lajur Kiri di Jalan layang MBZ tepatnya di Cikarang Pusat KM 37+900 arah Jakarta. Petugas pun langsung menuju lokasi.

Tak berselang lama, Jasa Marga menginformasikan bahwa situasi tersebut sudah dalam penanganan petugas.

"09.16 WIB #Kecelakaan Jalan Layang MBZ di Cikarang Pusat KM 37+900 arah Jakarta Dua kendaraan selesai penanganan petugas," tulis Jasa Marga tak berselang lama.

