Puncak Arus Balik Lebaran, Stasiun Gambir Padat Penumpang





JAKARTA - Stasiun Gambir Jakarta Pusat menjadi salah satu stasiun yang dimanfaatkan para pemudik untuk kembali ke Jakarta pada puncak arus balik Lebaran 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, sejumlah pemudik terlihat tiba di Stasiun Gambir dengan membawa beberapa barang bersama dengan keluarganya.

Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan, sebanyak 47.317 penumpang akan tiba di Jakarta pada hari ini melalui Daop 1 Jakarta.

Dia mengatakan, diantaranya adalah Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Puluhan ribu penumpang memenuhi kedua stasiun tersebut.

"Kedatangan KA ke Daop 1 Jakarta, 14 April 2024 sebanyak 47.317 dan masih dapat berubah," katanya kepada wartawan, Minggu (14/4/2024).